دقلو: (لو حميدتي أفسد يدخل السجن ليلحق بالبشير)





انتقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، الأوضاع في السودان متحسراً على إهدار العديد من الموارد بسبب الخلافات السياسية. وقال: (السياسة طلّعت زيتنا وأصبحنا نتسوّل العالم لمساعدتنا)، مشيراً إلى أن السودان غنيٌّ بموارده المختلفة وبقليل من الجهد سيصبح في مقدمة الدول التي نهضت.

وأكد حميدتي، خلال كلمته في إفطار سلطنة دارفور بصالة دينار الملكية اليوم، بعدم حدوث انقلاب مجدداً مثلما يُروِّج البعض، وشدد على أهمية تناسي الخلافات الحزبية والتخوين وإطلاق الاتهامات جزافاً، مطالباً بمحاكمة المفسدين والمجرمين وتابع: (لو حميدتي أفسد يدخل السجن ليلحق بالبشير)، وشدد على أهمية المضي بالبلاد قُدُماً وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله، وأضاف: (طعم الديمقراطية حلو جداً رأيناها في الشعوب الأخرى).

وطالب حميدتي رجال الأعمال السودانيين بأداء دور فاعل للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تأذى منها المواطن كثيراً، وأضاف: (رجال الأعمال مختفين ويجب أن يكون لهم دور)، وتقدم بالشكر للشعب الذي تحمل الكثير في سبيل التغيير نحو الأفضل، ولفت إلى أنّ السُّودان الآن في المسار الصحيح بعد الخروج من العزلة الدولية بمساعدة الأصدقاء في الولايات المتحدة و(الترويكا) والأشقاء في الدول العربية، مشيداً بجهود الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإسهامهم في خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

صحيفة السوداني