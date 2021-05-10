الكساد يضرب أسواق الخضر والفاكهة





كشفت جولة الصيحة في السوق المركزي الخرطوم عن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الخضروات والفاكهة مما جعل المواطن يعزف عن الإقبال والشراء إلا ضروريات يومه وأفرزت الخطوة عن كساد في السوق في السلع المختلفة ماعدا سوق الفاكهة الذي بدأ يتحرك بصورة جيدة عقب دخول فاكهة من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين وساهمت الخطوة في خفض الأسعار .

من جانبه أوضح تاجر الخضروات محمد وقيع الله أن الخضروات تشهد ركودا كبيرا وتابع في الوقت ذاته هناك خضروات تشهد حراكا كبيرا في الشراء مثل العجور، الطماطم، الفلفلية، الليمون، الجزر والبنجر والبصل الأبيض وأرجع ذلك لطبيعة وجبات رمضان التي تركز على الوجبات البلدية والسلطة ، وقال إن سعر ربع البصل بلغ (400) جنيه فيما بلغ سعر الجوال منه (5000) ألف جنيه ، وبلغ سعر كيلو البطاطس (300) جنيه، فيما بلغ سعر الجوال منه (14) مليون جنيه، مشيرا إلى أن كيلو الفلفلية بلغ (300) جنيه وبلغ سعر كيلو الخيار(400) جنيه مسجلا ارتفاعا كبيرا مقارنه مع الفترة السابقة، وأشار وقيع الله إلى أن كيلو الباذنجان بلغ (200) جنيه، فيما سجلت قطعة العجور سعر (100) جنيه، مشيرًا إلى أن كيلو الطماطم بلغ (200) جنيه لافتا إلى أن كيلو البامية (500) جنيه، وبلغ سعر ربطة الجرجير الكبيرة 250 جنيها مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بسعرها في الفترة السابقة ب (100) جنيه ، ذاكرا أن سعر ربطتي الرحلة الملوخية (70) جنيه لكل منهما وقال إن سعر كيلو الليمون يتراوح ما بين (400__500) جنيه فيما وصل سعر كيلو الشطة الخضراء (500) جنيه، وبلغ سعر كيلو الجزر (300) جنيه فيما بلغ سعر كيلو الكوسا (300) جنيه، وبلغ سعر كيلو القرع البلدي (200) جنيه

وفي سياق آخر أوضح تاجر الفاكهة مصطفى عثمان ان أسعار الفاكهة انخفضت قليلا مقارنة مع الأسبوع الأول من شهر رمضان وارجع الخطوة لدخول فاكهة من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الأمر الذي أدى إلى انخفاض في المنتجات المحلية مشيرا إلى أن دستة البرتقال تتراوح ما بين (500__ 600) جنيه ، وارتفع كيلو الموز ل (250) جنيه لافتا إلى أن دستة المانجو بلغت (1200) جنية

ووصل سعر دستة التفاح حبة صغيرة (1000) جنيه فيما وصل سعر دستة البرتقال البلدي (800) جنيه وأبان أن كيلو الجوافة بلغ ( 500) جنيه، لافتا إلى أن سعر قطعة البطيخ المتوسطة بلغ سعرها (1000) جنيه فيما بلغ سعر كيلو العنب (800) جنيه.

تقرير : سارة ابراهيم

صحيفة الصيحة