الهيئة القومية للطرق: نفرة كبرى لصيانة الطرق القومية في البلاد





انتظمت بالهيئة القومية للطرق والجسور نفرة كبرى لأعمال صيانة لعدد من الطرق القومية في البلاد من اجل ضمان السلامة المرورية والتقليل من الحوادث والحفاظ على رصيد الباد من الطرق الحالية وبادت العملية للصيانه قفي طريق شريان الشمال- دنقلا

وأكد مدير الطرق والجسور مهندس جعفر حسن أن النفرة لصيانة الطرق لاجل الحفاظ على الرصيد القومي للطرق، عبر عملية صيانة دورية، وقال جعفر أمس خلال جولة تفقدية برفقة وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحيى ان التدشين بدأ بأسفلت لتغطية جميع الحفر، ووعد بانتظام العمل في كل الطرق القومية حفاظاً على الطرق، ومن ثم الانتقال لخطوة التشييد لطرق جديدة.

وكشف خلال تدشين صيانة طريق شريان الشمال، عن اتفاق مع اتحاد أصحاب العمل لزيادة رسوم الشاحنات في نقاط التحصيل لتتحمل الصيانة الدورية في الأماكن الخطرة ومتعددة الحوادث والمنعدمة السلامة المرورية، ولفت إلى أن التأهيل يحتاج لدعم كبير من وزارة المالية، وأوضح أن التأهيل الجاري الآن يتم من ميزانية وزارة التنمية العمرانية، مبينًا وجود مساع حثيثة لتوفير الوقود والتعامل مع التكاليف الزائدة وصولًا إلى خدمة ممتازة في الطرق.

وفيما يتعلق بالموازين قال جعفر إن الطرق شيدت بمواصفات أمريكية وبريطانية وعزا التصدعات الحالية بسبب الحمولات الزائدة للشاحنات والتي صممت على تحمل وزن 56 طنا فيما تصل بعض الحمولة لأكثر من 110 أطنان.

وأشار إلى أن تفعيل الموازين خاصة للمركبات المصرية في معبر اشكيت، إضافة لميزان دنقلا

وجزم بتطبيق الغرامات بصورة عالية حتى تلتزم الشاحنات بالوزن المحدد، وأضاف: لا توجد مشكلة في المواصفات، َقانون الأوزان مطبق ونسعى لتطبيق قانون فصل المقطورات، والآن تعمل مقطورة الجازولين والقمح فقط وسنسعى للعمل فيها دون أن تتأثر الأسعار وأضاف جعفر لابد من الحفاظ على رصيد البلاد من الطرق والمحافظة عليها تتطلب صيانية الأسفلت والسلامة المروية. تدشين لنفرة زيرو حفر للحافظ على الطرق. والمرحلة الثانية طريق شندي عطبرة هيا بورتسودان وطريق الأبيض الخوي النهود والخرطوم مدنى وشرق وغرب. مبينًا الجاهزية بتوفير الجازولين لعمليات الصيانة مؤكداً وجود خطة للطرق القومية ونفرة تنتظم أرجاء البلاد وصولًا إلى زيرو حفر.

في ذات الأثناء قال وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحيى أن الوزارة تسعى لكيفية الحفاظ على البنية التحتية للدولة وتسخير الموارد لها، وكشف عن التعاون مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم للصيانة بعد مراجعة المسائل الفنية.

من ناحيته أكد مدير القطاع الشمالي بالهيئة القومية بالطرق والجسور عبد الله فتح الرحمن العمل على ازالة الرمال بالولاية الشمالية على مرحلتين وتم عمل نموذج لمضادات الرياح على بعد ٤٠٠ كيلو متر. واشار الى مواجهة كمية من الرياح منذ شهر مارس إلى مايو والآن بصدد تدشين النفرة زيرو حفر للطريق القومي بطريق شريان الشمال.

.. في الكيلو ٦٧ وهو أكثر قطاع متأثر وبنهاية العام هذآ القطاع به ١٥٠٠ كيلو ومبيناً ان إزالة الحفر والرمال نهائياً بالتعاون مع الغابات وهناك نموذج به ٢٥٠مترا على بعد ٥٠٠ متر والان بدات مرحلة ٣٠سنتمتر وحال نجحت المضادات . وتجري عملية الإزالة حاليًا ميكانيكياً.

الخرطوم: رشا التوم

صحيفة الصيحة