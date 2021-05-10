بدء تفويج البصات السفرية إلى الولايات





دشّنت الإدارة العامة للمرور أمس، مشروع تفويج البصات السفرية إلى جميع ولايات البلاد بمُناسبة عيد الفطر المبارك.

ووصف نائب المدير العام، المُفتش العام الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم خلال مُخاطبته التدشين، عملية التفويج بالتجربة الفريدة فى السودان، مُشيراً إلى أنّها تعمل على تقليل الحوادث والحد منها، وناشد أصحاب المركبات والسَّائقين لتجنُّب السُّرعة الزائدة والتّخطي الخاطئ حتى ينعم المواطنون بوصول آمن إلى منازلهم.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء شرطة مدثر عبد الرحمن، إن التفويج واحدٌ من أهم المشاريع التي ابتكرتها إدارته، مما أدى إلى تقليل الحوادث المرورية، وأشار إلى أنّ إدارته دفعت بـ(300) ضابط و(2058) ضابط صف، إضافة لـ(92) دورية مُجهّزة منتشرة في (14) ولاية لتنظيم حركة المركبات السَّفرية لضمان وصول المُسافرين إلى مقصدهم.

صحيفة الصيحة