الداعية مزمل فقيري يهاجم فضيل بسبب اتفاقية (سيداو) ويفعل هاشتاق ضده





ما تزال أصداء اختلاف الآراء حول اتفاقية سيداو مستمرة خاصة بعد المشهد الدرامي الذي ظهر فيه الممثل عبدالله عبدالسلام الشهير بفضيل منتقداً لاتفاقية سيداو وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ورافض لما قدمه فضيل.

من جانبه قام الداعية الإسلامي مزمل فقيري بمهاجمة الممثل فضيل قائلاً: (فضيل مطبق الاتفاقية على نفسو يسافر مع النساء إلى تركيا للتمثيل معهن وادعاء ان إحدى الممثلات زوجته مشيرا في حديثه للممثل فضيل انه اخطر من الشيوعيين وهم تجار الدين.

وقام بتنشيط هاشتاق تحت مسمى مزمل فقيري يمثلني وهو ما أعتبر تحدياً لهشتاق اطلقه سابقاً الممثل فضيل.

الخرطوم: نزار عباس

صحيفة السوداني