في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الشرطة السودانية.. تخريج دفعة من الكلية تضم طالبين سودانيين فقط





قال وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ إن العملية الأمنية تمر بمرحلة دقيقة في أعقاب قيام ثورة ديسمبر المجيدة. وأوضح الشيخ لدى مخاطبته أمس الأحد، في حفل تخريج الدفعة 70 ثانويين بحسب صحيفة التيار، أن الشرطة تطلع بأداء دورها بمهنية عالية في الحفاظ على أمن وتماسك كيان المجتمع، ودعا الشيخ إلى تضافر الجهود من أجل الحفاظ على وحدة ولحمة المجتمع. وفي ديسمبر من العام الماضي قررت وزارة الداخلية فصل جميع طلاب الدفعة 70 البالغ عددهم 185 طالباً، فيما أبقت على 19 طالباً فقط من الطلبة الأجانب، وذلك في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الشرطة السودانية. وتضم الدفعة 21 طالباً بينهم 14 طالباً من المملكة الأردنية الهاشمية، و4 طلاب من دولة فلسطين وطالباً من دولة اليمن بجانب طالبين سودانيين فقط.

الخرطوم (كوش نيوز)