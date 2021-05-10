حِراك (29) رمضان يدعو للإفطار بجوار القيادة والجيش يُعلن إغلاق





أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في تعميم لها، إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة الثلاثاء 29 رمضان ودعت القيادة في تعميمها، جميع المواطنين الكرام تجنُّب الاقتراب واتخاذ الطرق البديلة حفظاً للأمن والاستقرار. وكان حِراك ٢٩ رمضان، وفق صحيفة السوداني قد دعا إلى الإفطار والتروس في القيادة العامة الثلاثاء وقام الحِراك بتحديد التروس، التي تبدأ من حدود مسجد الجامعة شمالاً وحتى كلية الأشعة جنوباً، ومن الجمهورية غرباً وحتى صينية بُرِّي. وأوضح حِراك ٢٩ رمضان، أن بقية الشوارع مفتوحة للحركة دون تدخُّل منهم.

الخرطوم ( كوش نيوز)