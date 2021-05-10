السودان يواجه الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات





أوقعت قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا للسيدات المغرب ٢٠٢٢، منتخب السودان أمام نظيره الجزائري في الجولة الأولى، ويواجه حال تأهله إلى المرحلة الثانية المتأهل من مواجهة جنوب افريقيا وزيمبابوي.

وتقام مباريات الجولة الأولى في الفترة بين ٧ إلى ١٥ يونيو ٢٠٢١ بينما تلعب مباريات الجولة الثانية في الفترة بين ١٨ الى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١.

ويشارك في التصفيات ٤٤ منتخبًا، وتأهل منتخب المغرب الى النهائيات تلقائيًا بصفة البلد المضيف وستشهد النسخة الأولى مشاركة ١٢ منتخبًا.

باج نيوز