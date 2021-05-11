ربكة وتذمر في البنوك عقب تحديد سقوفات للسحب





حددت بعض البنوك سقوفات للسحب ما بين 10 إلى 20 ألفاً مما أدى إلى تذمر عدد من عملاء البنوك جراء تحديد المصارف قيمة السحب للعملاء.

واشتكى عدد من العملاء بحسب صحيفة السوداني الدولية، من هذه الخطوة ووصفوها بأنها من الأسباب التي أدت إلى خروج المواطن للشارع إبان النظام البائد وقالوا لا يمكن أن يتم تحويل مدخرات المغتربين لأسرهم عبر البنوك لشراء التزامات العيد.

ويتجه البنوك إلى تحديد سقف للسحب واصفين ذلك بأنه من سلوكيات النظام البائد، وقالوا بهذا المسلك عدنا مرة أخرى لأزمة الكاش والمهزلة في البحث عن مدخرات والتي فقدت قيمتها مسبقاً بسبب تآكل قيمة العملة.

الخرطوم (كوش نيوز)