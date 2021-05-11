فيفا يعلن مواعيد تصفيات بطولة كأس العرب و السودان يواجه ليبيا





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء الثلاثاء، موعد مباريات تصفيات كأس العرب، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول المقبل. وجاءت مواعيد التصفيات كالتالي: – عمان والصومال يوم 20 يونيو المقبل. – لبنان وجيبوتي يوم 23 يونيو المقبل. – الأردن وجنوب السودان يوم 21 يونيو المقبل. – البحرين والكويت يوم 25 يونيو المقبل. – موريتانيا واليمن يوم 22 يونيو المقبل. – فلسطين وجزر القمر يوم 24 يونيو المقبل. – ليبيا والسودان يوم 19 المقبل.

الخرطوم ( كوش نيوز)