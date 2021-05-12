برشلونة يغلق أول صفقات الصيف





تعرض اللاعب الجزائري ونجم مانشيستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، مساء أمس الاثنين، إلى محاولة اعتداء أمام أحد المطاعم في لندن.

ووفقا لما نقلته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن “محرز كان برفقة صديقته تيلور وارد، عندما حاول شخص مجهول الاعتداء عليهما خارج المطعم بعد نشوب شجار بالمكان، لكن محرز نجا من هذا الاعتداء بعد تدخل عناصر الأمن”.وأظهرت الصور شخصا يحاول الاعتداء على النجم رياض محرز خارج المطعم، وتم منعه من قبل الحراس، فيما لم تتضح الأسباب بعد. وحسب الصحيفة فإن محرز، شوهد في مواجهة رجل يرتدي بدلة رياضية سوداء أثناء مغادرته المطعم.

وهذه هي الحادثة الثانية التي تعرض لها النجم الدولي الجزائري محرز، خلال أشهر، ففي وقت سابق من هذه السنة تعرض لعملية احتيال لسرقة بطاقته البنكية.

سبوتنيك