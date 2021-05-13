سان جيرمان يهزم مونبلييه ويبلغ نهائي كأس فرنسا





تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه أمس الأربعاء، على مونبلييه بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وأهدر لاعب مونبلييه، جونيور سامبا، الركلة الحادية عشرة لفريقه، فيما أهدى الإيطالي مويس كين التأهل لنادي العاصمة الفرنسية بعدما ترجم بنجاح ركلته.

وتأهل سان جيرمان إلى نهائي المسابقة للمرة السابعة تواليا في تاريخه منذ عام 2015، وباستثناء خسارته أمام رين في عام 2019، أحرز اللقب خمس مرات.

وباتت الكأس المحلية، التي يحمل سان جيرمان لقبها 13 مرة، الهدف الأقرب له، بعدما خرج من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بإجمالي المباراتين 1-4، ويتأخر بفارق 3 نقاط عن ليل، المتصدر في الدوري، في سعيه لعدم الخروج من الموسم خالي الوفاض للمرة الأولى منذ 2012.

ويلعب سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا مع الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الخميس، بين موناكو ومضيفه روميي فاليير من الدرجة الرابعة.

روسيا اليوم