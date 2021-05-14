ليفربول يعلق على هدف صلاح التاريخي في مانشستر بعبارة عربية شهيرة (فيديو)





تفاعل حساب نادي ليفربول العربي في موقع “تويتر”، مع الهدف التاريخي، الذي سجله نجمه المصري محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد (4-2)، أمس الخميس.

وسجل صلاح، الهدف الرابع لليفربول في الأنفاس الأخيرة من المباراة، بعد هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى الفرعون المصري، الذي انطلق وسدد بيسراه على يمين الحارس.

ونشر حساب ليفربول صورة لاحتفال صلاح بهدفه وعلق عليها بعبارة: “العيد عيدين يا مو (محمد صلاح)”، في إشارة إلى روعة هدفه وتزامنه مع احتفال المسلمين بعيد الفطر.

وأصبح صلاح بفضل هذا الهدف، ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل مرتين في ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد” في موسم واحد، وذلك منذ 100 سنة، بعد أن حقق الإنجليزي هاري تشامبيرس هذا الإنجاز، في موسم 1920-1921.

ورفع صلاح أيضا بفضل هذا الهدف، رصيده إلى 21 هدفا، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام، هاري كين.

أما ليفربول، فقد رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 60 نقطة من 35 مباراة، في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف تشيلسي الرابع (64 نقطة من 36 مباراة)، وليستر سيتي الثالث (66 من 36).

هدف محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد الاسطوري

100سنه يا صلاح#ليفربول

ويرفع رصيده إلى 21 هدف #محمد_صلاح pic.twitter.com/nnoec6uVQa — آبو محمد (@spkkSnZzsw6x3b8) May 14, 2021

روسيا اليوم