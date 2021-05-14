دول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة.. تعرف إليها





على عكس معظم الدول العربية والإسلامية التي احتفلت بعيد الفطر المبارك يوم أمس الخميس، تحتفل عدة دول حول العالم اليوم (الجمعة).

وأعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال شوال يوم الأربعاء، وعليه كان الخميس المتمم لشهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت الجالية المسلمة في الهند أن الخميس هو المتمم لرمضان، والجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت أستراليا عدم ثبوت رؤية الهلال الأربعاء، ليكون الخميس ختام رمضان، والجمعة أول أيام العيد.

وعلى المنوال ذاته، سار اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية الذي أكد عدم ثبوت رؤية الهلال في نيوزيلندا الأربعاء، وعليه فإن عيد الفطر فيها هو اليوم الجمعة 14 مايو.

الامارات نيوز