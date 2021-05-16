لجنة المنتخبات الوطنية تجتمع مع الجهازين الفني والإداري





عقدت لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم ، اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور حسن برقو، بمكتب رئيس لجنة المنتخبات، مع الجهازين الفني والإداري، وتمت مناقشة عدد من الأجندة.

تسلمت اللجنة تقرير ملعب استاد الهلال عبر الدكتور محمود السر المدير العام لنادي الهلال بواسطة الأمانة العامة في الاتحاد؛ وكذلك تم التأكيد على استلام تقرير متطلبات ملعب المريخ نهار الاثنين 17 يونيو 2021م، وذلك توطئة لرفعهما إلى اللجنة الفنية الخاصة بتجهيز الملعبين لاستقبال المباريات الدولية والتدريبات، بالتنسيق مع الناديين.

أجازت الجنة التصور المرفوع من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لإعداد صقور الجديان في المرحلة المقبلة بدءاً بمواجهة المنتخب الليبي في ملحق بطولة كأس العرب “فيفا” يوم 19 يونيو المقبل في قطر. وتم التأمين على تجمع المنتخب يوم 4 يونيو 2021م. وستقام مواجهتا المنتخب الزامبي إعداديا يومي 8 و10 يونيو بالخرطوم، على أن يكون السفر إلى قطر يوم 12 يونيو، والتأكيد على إيلاء مواجهة الأخضر الليبي اهتماما كبيرا لأنها مباراة مفصلية، وتم الوقوف على عدد من الاتصالات الخاصة بالمباراة في السودان وقطر.

وأمن الاجتماع على استدعاء لاعبي الخارج من أجل الانضمام إلى كلية المنتخب الوطني الأول، والذين تم التواصل معهم خلال الآونة الأخيرة؛ قبل تأجيل مواجهتي تصفيات كأس العالم قطر 2022م، أمام المنتخبين؛ المغربي وغينيا بيساو، من يونيو إلى سبتمبر القادم، وسيكون حضورا في الخرطوم يس حامد من الدوري المجري في التجمع الأول، فيما سيلحق تباعا بالمنتخب كل من؛ أطهر الطاهر من الدوري المصري، وشرف الدين شيبوب من الدوري الجزائري، ومحمد وأبوبكر عيسى من دوري الدرجة الأولى الانجليزي، و هانئ مختار من الدوري الأمريكي، وطمأن الدكتور حسن برقو على سير التواصل معهم بصورة جيدة واتباع كافة الاجراءت اللازمة.

وأطلع رئيس لجنة المنتخبات الدكتور حسن برقو؛ المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – بعد الاتصال به على برنامج المنتخب في المرحلة المقبلة، وتم التنسيق فيما يلزم التكامل المطلوب لإنفاذ البرامج المنشودة، وشكر الدكتور حسن برقو؛ اللجنة المنظمة للمسابقات على حسن التعاون خلال المرحلة السابقة، الأمر الذي كان له كبير الأثر في نجاحات المنتخب مؤخرا، متمنيا استمرار التعاون والتنسيق بما يخدم مسيرة المنتخبات والمنافسات في الفترة المقبلة بالروح الوطنية المرتجاه.

سونا