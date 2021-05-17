الرئيس الفرنسي : يجب أن تسمح المرحلة الانتقالية في نهايتها بتنظيم انتخابات حرة و شفافة





قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده فخورة بأن تكون هي البوابة التي يعود من خلالها السودان للعالم .

و شدد ماكرون في كلمته خلال افتتاح مؤتمر باريس لدعم السودان الاثنين ، على أهمية أن تكون عودة السودان الاقتصادية للعالم معززة بجانب العودة السياسية ، و على أن تسمح المرحلة الانتقالية في نهايتها بتنظيم انتخابات حرة و شفافة .

و أضاف “أريد باسم كل المجتمعين في باريس أن أقول لكم أننا نؤيدكم بالكامل للوصول بنجاح لانتخابات حرة و نزيهة” .

باج نيوز