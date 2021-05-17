اقتصاد وأعمال
إيمانويل ماكرون يعلن الغاء كافة ديون السودان
اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الغاء كافة ديون بلاده على السودان و المقدرة بحوالي خمسة بلايين دولار امريكي و قال وفق ( سونا) ” نحن نؤيد إلغاء كامل ديون السودان لفرنسا، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، وهي تقدر بحوالي ٥ مليار دولار، وهو أمر يظهر التزامنا ناحية الشباب السوداني.”.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
نثمن لفرنسا هذه الخطوة الجبارة من إلغاء ديون السودان والتى تقدر ب5 مليارات دولار ولاشك بأن الفرنسيين من أحب الشعوب للعرب وهم يبادلون العرب نفس الشعور من علاقات صداقة متينة نتمنى ان يتقرب أكثر لفرنسا لضخ مشاريع استثمارية فى القريب العاجل وان يدع السودان هذا التخبط فى علاقاته الخارجية ويركز على من يمكن أن يمد له يد العون والأخذ بيده نحو التقدم والإزدهار.