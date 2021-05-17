إيمانويل ماكرون يعلن الغاء كافة ديون السودان





اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الغاء كافة ديون بلاده على السودان و المقدرة بحوالي خمسة بلايين دولار امريكي و قال وفق ( سونا) ” نحن نؤيد إلغاء كامل ديون السودان لفرنسا، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، وهي تقدر بحوالي ٥ مليار دولار، وهو أمر يظهر التزامنا ناحية الشباب السوداني.”.

الخرطوم ( كوش نيوز)