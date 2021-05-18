وفاة الممثل القدير السر محجوب

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تعليق واحد
اللهم ارحمه واغفر له واحسن اليه واكرم نزله وتقاضى عن خطاياه وأغسله بالماء والثلج والبرد واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا….. وجميع أمواتنا أموات المسلمين
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين