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وفاة الممثل القدير السر محجوب

2021/05/18
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انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد معاناة مع فيروس كورونا، الممثل القدير السر محجوب، الذي كان يستشفى بمركز العزل بجبرة، فيما ستتم مواراة جثمانه الثرى بمقابر الباقير وينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن.

صحيفة السوداني

2021/05/18
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تعليق واحد

  1. اللهم ارحمه واغفر له واحسن اليه واكرم نزله وتقاضى عن خطاياه وأغسله بالماء والثلج والبرد واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا….. وجميع أمواتنا أموات المسلمين

    وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين

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