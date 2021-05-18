وفاة الممثل القدير السر محجوب





انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد معاناة مع فيروس كورونا، الممثل القدير السر محجوب، الذي كان يستشفى بمركز العزل بجبرة، فيما ستتم مواراة جثمانه الثرى بمقابر الباقير وينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن.

صحيفة السوداني