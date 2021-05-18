أبو جبل: الاتحاد تسلم خطاباً رسمياً من الـ (فيفا) قضى بحرمان الهلال من التسجيلات





أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني حسن أبوجبل ، أنهم تسلموا خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يقضي بحرمان نادي الهلال من التسجيلات في فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح أن القرار أتى على خلفية التصعيد بشأن شكوى الجزائري محمد بولعويدات، وشهاب بن فرج، وقال أبو جبل إن الفيفا أوضح أن العقوبة نفاذها مشروط بعدم السداد .

وكانت محكمة التحكيم الرياضي كأس رفضت استئناف الهلال بخصوص

بولعويدات وشهاب بن فرح.

باج نيوز