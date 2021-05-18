رياضية

مسؤول بالهلال لـ (باج نيوز): عقوبة (الفيفا) بحرمان الفريق من التسجيلات غير مقلقة

2021/05/18
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شعار الهلال

قلل نائب رئيس القطاع الرياضي في الهلال نزار عوض مالك في تصريح لـ (باج نيوز) من عقوبة الفيفا بحرمان الهلال من التسجيلات ، ووصفها بغير مقلقه لجهة أنها عقوبه مشروطه ترُفع بعد دفع مستحقات اللاعبين مباشره.

وقال (هذا ما سنقوم به وتركيزنا حالياً على مباراة القمه الأحد المقبل) .

وأوضح مالك أن الفريق سيعود إلى التدريبات بعد أن عاد من معسكر القاهرة، وقال (سيدخل الفريق معسكراً مقفولاً غدا بفندق النادي حتى موعد مباراة القمه)، وأضاف (الكل خلف الفريق في المباراة المهمه والتي تعتبر بطولة خاصة).

باج نيوز

2021/05/18
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