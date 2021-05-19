وزير المالية: مؤتمر باريس حقق الهدف المرجو منه وأكثر





قال وزير المالية جبريل إبراهيم، إنّ السودان ضمن إعفاء متأخرات صندوق النقد الدولي البالغة ١.٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن مؤتمر باريس حقق الهدف المرجو منه وأكثر.

وأوضح جبريل في تغريدة له، أنّ دولاً مهمة في نادي باريس وخارجها، أعلنت استعدادها لإعفاء ديونها على السودان عندما يبلغ برنامجنا مع الصندوق مداه.

وأضاف: “‏كان للرئيس الفرنسي، ‎إيمانويل ماكرون، القدح المُعلى فيما تحقق وله شكر مستحق من الشعب السوداني”.

صحيفة السوداني