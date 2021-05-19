محمد صلاح يستهدف تحقيق أرقام قياسية جديدة في مواجهة بيرنلي





يستهدف المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي تحقيق أحدث أرقامه القياسية، عندما يلتقي بيرنلي، في وقت لاحق الأربعاء. وسيخرج ليفربول لملعب تيرف مور لمواجهة بيرنلي في الجولة 37 وقبل الأخيرة أملاً في الصعود للمركز الرابع الذي يبتعد عنه الفريق بفارق 3 نقاط، خلف ليستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر، وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا. وبالإضافة لذلك يريد صلاح تسجيل هدفه رقم 23 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليفض الشراكة مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، حيث سجل كل منهما 22 هدفاً، ويتقاسمان صدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليج قبل جولتين على النهاية. وذكر موقع ليفربول الرسمي أن الدولي المصري سيصل إلى 14 هدفاً خارج حدود ملعب أنفيلد رود في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حال سجل في مرمى بيرنلي، الأربعاء. وسيعادل صلاح في تلك الحالة الرقم القياسي للتسجيل خارج الديار (بحسب اللإمارات نيوز) لأي لاعب في تاريخ ليفربول برصيد 14 هدفاً، والذي يحمله الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم الريدز السابق ولاعب أتلتيكو مدريد الحالي. ويستهدف ليفربول تحقيق انتصاره الرابع على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه حامل اللقب مطلقاً هذا الموسم، بعد الفوز في آخر 3 مباريات 2-0 على ساوثهامبتون و4-2 على مانشستر يونايتد و2-1 على ووست بروميتش ألبيون. وتجدر الإشارة إلى أن مو صلاح سجل 13 هدفاً خارج الديار هذا الموسم في البريميرليج في مرمى فرق أستون فيلا (2) وإيفرتون ومانشستر سيتي وفولهام، وكريستال بالاس (2)، ووست هام يونايتد (2) وليستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون.

الخرطوم (كوش نيوز)