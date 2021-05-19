حمدوك: مشروع (شمس السودان المشرقة) في مؤتمر باريس يفتح آفاق جديدة للطاقة المتجددة





أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن من أهم مخرجات مؤتمر باريس مشروع (شمس السودان المشرقة) وأوضح أنه يحمل إمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته من فرنسا مساء اليوم (بجانب نقاشنا مع اتحاد الشركات الفرنسية حول الفرص الاستثمارية في الزراعة والبنية التحتية والاتصالات، كان أهم جانب حملته معي هو مشروع السودان الشمس المشرقة) وأكد أن المشروع سيفتح آفاقاً جديدة للطاقة في السودان.

وقال حمدوك (باريس كانت وستظل علامة فارقة في تاريخ هذا الانتقال المعقد الذي يمر به شعبنا ناحية ديموقراطية راسخة ومستدامة).

وأعتبر حمدوك أن اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠١٩م مثل عودة السودان للمجتمع الدولي، و قال (ومثل ‎ مؤتمر باريس مايو ٢٠٢١م عودة السودان الكاملة لمجتمع التنمية الدولي).

باج نيوز