يورغن كلوب يكشف حجم إصابة نجم ليفربول





قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء إن إصابة المهاجم ديوغو غوتا ليست سيئة كما كان يعتقد في البداية وهناك احتمال ضئيل لمشاركته في آخر مباراة للفريق هذا الموسم.

وأصيب غوتا خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول بنتيجة 4-2 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي وقال كلوب في وقت سابق إن اللاعب البرتغالي الذي سجل 13 هدفا في كل المسابقات لن يلعب ثانية هذا الموسم.

ولكن هذا التشخيص تغير بعد أن خضع غوتا لفحص جديد بالأشعة على قدمه ولا يوجد ما يهدد الآن مشاركته في بطولة أمم أوروبا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول قبل الأخيرة هذا الموسم أمام مضيفه بيرنلي غدا الأربعاء: “بالنسبة لديوغو‭ ‬خفت حدة التورم في القدم ويبدو في حالة أفضل مما كان عليه الفحص الأول بالأشعة لذا هناك فرصة ضئيلة لمشاركته مطلع الأسبوع المقبل”.

وتابع: “إنها أنباء طيبة أيضا للبرتغال ولديوغو قبل بطولة أوروبا”.

العربية نت