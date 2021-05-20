نفوق خمسة مليون من الماشية بكادوقلي بحسب حظر لقاحات التطعيم





اشتكى الرعاة بولاية جنوب كردفان من عدم موافقة وكيل الثروة الحيوانية الاتحادي على فك الحظرعن اللقاحات الخاصة بتطعيم الثروة الحيوانية الفاكسمينات مستندا في ذلك على قرار وزير الثروة الحيوانية السابق وعدم وصول اي قرار يدل على الموافقة من الوزير الحالي.

وكشف رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد الرعاة بالولاية الازيرق البدوي الازيرق الله اعتزامهم اللجوء لمقاضاة وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية نسبة للضرر الكبير الذي لحق بالماشية.

وكشف الازيرق عن نفوق ما يزيد عن خمسة مليون راس من الماشية وحذر من امكانية تعرض بقية الماشية لامراض خطيرة مثل ابوزقالة والحمي الفحمية والتسمم .واردف ( سنذهب لمقابلة الوزير بعد ان فشلنا في مقابلته المرة السابقة بسبب المتاريس التي وضعت لنا من قبل بعض الجهات داخل الوزارة ) ولفت الى ارتفاع نسبة اصابة الماشية بالامراض وطالب بضرورة تطعيمها في هذا الوقت والذي وصفه بانه الوقت الحرج بالنسبة للماشية لانها تستعد للحركة نحو المخارف بشمال كردفان .

يذكر أن ولاية شمال كردفان هي الاخرى منعت الرعاة من الحصول علي اللقاحات بتوجيهات من المركز مما سيعرض الماشية الى النفوق وشكك الرعاة في ان الهدف من ذلك تدمير اكبر قطاع انتاجي تعتمد عليه جنوب كردفان في مواردها الاقتصادية.

كادوقلي : وليد عضم

صحيفة الجريدة