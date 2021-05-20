غرفة المُصدِّرين تقف ميدانياً على أزمة موانئ بورتسودان





تبدأ الغرفة القومية للمُصدِّرين، زيارة لولاية البحر الأحمر اليوم (الخميس) للوقوف ميدانياً على المشكلات التي تواجه حركة الصادرات السودانية بموانئ سواكن والجنوبي والشمالي بعد أن تفاقمت أزمة الميناء خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس الغرفة القومية للمُصدِّرين عمر بشير الخليفة في تصريحات صحفية أمس، إنّ الزيارة تستمر لأربعة أيام ويشمل برنامجها عقد لقاءات مُباشرة مع غرفة التوكيلات الملاحية وجمعية عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر واتّحاد وكلاء التخليص، إلى جانب زيارات ميدانية لموانئ الصادر الثلاثة، وعقد اجتماعات مع مدير هيئة الجمارك ومدير هيئة الموانئ ووالي ولاية البحر الأحمر لبحث كيفية التوصل لحلول ناجعة لمشاكل الشحن ورسوم الصادر، وأشار بشير إلى أنّ البرنامج سيكتمل بتسليم تقرير الزيارة ورؤية الغرفة للحلول لوزيري النقل والمالية الاتحاديين بالخرطوم.

بورتسودان- إيهاب محمد نصر

صحيفة الصيحة