“مذكرة ومهلة” لـ”شداد”..تطوّرات خطيرة بشأن أزمة نادي المريخ





سلّم 14 عضوًا باتحاد كرة القدم السوداني، الخميس، الأمين العام للاتحاد حسن أبو جبل مذكرةً، حوت طلبًا عاجلاً للرئيس كمال شداد لعقد اجتماعٍ طارئ.

وأفادت المصادر الموثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ حسن أبو جبل تسلّم مذكرة وقّع عليها 14 عضوًا يطالبون بعقد اجتماعٍ لحلّ أزمة نادي المريخ بصورة نهائية.

وأوضحت المصادر أنّ المذكرة أمهلت رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد 14 يومًا للردّ.

ويسود نادي المريخ صراع إداري في الوقت الراهن بعد المطالبات بإبعاد آدم عبد الله سوداكال من الرئاسة، في وقتٍ يتمسّك كمال شداد باستمراريته.

وفي السابع والعشرين من مارس الماضي، أعلن نادي المريخ إجراء جمعية عمومية أجاز فيها النظام الأساسي، وأنهى تكليف آدم سوداكال، بجانب تحديد”45″ يومًا لعقد جمعية انتخابية للإتيان بمجلس إدارة جديد.

باج نيوز