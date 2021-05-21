الدولار مع ختام تعاملات الأسبوع يسجل رقما قياسيا في السوق السوداء السودانية





سجل الدولار الأمريكي يوم الخميس مع ختام تعملات الأسبوع سعراً قياسياً أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فيراير من العام الجاري، وهو نظام السعر الموحد .

يوم الخميس 20 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 435.00 جنيهاً .

الخرطوم (كوش نيوز)