اتحاد الكرة السوداني يكشف موعد إعلان ممثليه في البطولات الإفريقية





يقول الفاتح باني إنّه سيتمّ إرسال الفرق المشاركة إفريقيًا في الموعد المقترح.

كشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، الفاتح باني، عن أنّه تمّ التأمين على إعلان الفرق التي تمثّل السودان في دوري أبطال إفريقيا والكنفدرالية في الخامس والعشرين من يونيو المقبل.

وقال الفاتح باني في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّ الخطوة جاءت بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد بتمديد الموسم حتى الثلاثين من أغسطس.

وأضاف” سيتمّ إرسال أسماء الفرق التي ستشارك في البطولات الإفريقية في الخامس والعشرين من يونيو قبل الموعد النهائي الذي حدّده الاتحاد الإفريقي”.

وأتمّ” سيتمّ إعلان الرباعي بعد الأسبوع الخامس للدورة الثانية من الدوري السوداني الممتاز”.

وشدّد الفاتح باني على أنّ القرار قاسٍ وصعبٍ، لجهة أنّ هناك 11 أسبوعًا متبقية

وأردف” لا خيار أمامنا بعد قرار الكاف بعد أنّ منحنا مهلة حتى الثلاثين من يونيو المقبل لتسمية الفرق المشاركة إفريقيًا”.

والخميس، أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، برمجة مباريات الدور الثاني بالدوري الممتاز، بعد توقفٍ دام أكثر من شهرين، بعد انتهاء الدور الأول.

وستنطلق مباريات الدور الثاني يومي 27 و28 مايو الجاري، وتكتمل يوم 25 يونيو المقبل.

باج نيوز