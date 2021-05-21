اتحاد الكرة يصدم المريخ قبل مباراة القمة





أعلنت الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم السوداني و لجنة المسابقات عدم قانونية مشاركة ثلاثة من لاعبي المريخ في المباراة المقبلة أمام الهلال .

جاء ذلك عقب استفسار المريخ حول موقف مشاركة كل من محمد الرشيد و رمضان عجب و بخيت خميس في مباراة الهلال المقبلة .

و ردت الأمانة العامة و اللجنة على الاستفسار بأن الثلاثي غير مسموح لهم بالمشاركة في مباراة القمة مشيرة إلى أنها تواصلت مع لجنة الاستئنافات و التي أوضحت أن العقوبة الموقعة على الثلاثي تنتهي شهر يوليو القادم و بالتالي لا يحق لهم المشاركة في المبارة .

باج نيوز