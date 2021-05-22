البنك الزراعي يعلن التزامه بتوفير مدخلات الإنتاج لمشروع الجزيرة





أعلن البنك الزراعي السوداني – قطاع الجزيرة – التزامه بتوفير احتياجات محاصيل العروة الصيفية من المدخلات الزراعية والأسمدة، حسب الخطة التأشيرية لمشروع الجزيرة.

وأكد مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة، الرشيد عثمان في تصريح لـ(سونا) أمس، توفر 25% من احتياجات العروة الصيفية بمخازن البنك، مؤكداً التزام البنك بالتمويل حسب الدورة الزراعية وشهادة المرشد الزراعي حسب المساحات المحددة. وكشف عثمان، عن استلام 2.665.019 جوال قمح زنة 100 كيلو من المزارعين، تم ترحيل 1.935.032 جوالاً منها للمطاحن والمتبقي 262.575 جوالاً في شون ود مدني والحصاحيصا وأبو عُشر، مؤكداً اكتمال سداد 70% من استحقاقات المُزارعين من القمح المُستلم. وجدد التزام البنك بتكملة سداد استحقاقات المزارعين الأسبوع المقبل لتهيئة المزارعين لزراعة محاصيل العروة الصيفية. ودعا مدير البنك الزراعي، قطاع الجزيرة لضَرورة تَضَافُر جُهُود كل شركاء العملية الإنتاجية لتجاوز كل العقبات التي تعترض العروة الصيفية وشحذ هِمَم المُنتجين لتحقيق أهداف المُوسم الزِّرَاعِي.

صحيفة الصيحة