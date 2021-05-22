قريبا.. الخرطوم مقبلة على كارثة





ما الذي يمنع والي الخرطوم من نظافة العاصمة التي اصبحت مكب نفايات كبير ؟

اكوام الزبالة ..الذباب ،والخريف على الأبواب..

الشوارع الرئيسية تكتظ بالأوساخ..لما تفيض المواطنين بيحرقوها ..

سؤال حقيقي ..حكومة الولاية شغالة شنو؟.

اذا كان الشوارع عبارة عن حفر ،تكون ماشي في امان الله تلقى نفسك جاك غضروف من دقداق الحفر وتهالك البنى التحتية ..طيب عرفنا واصلا عارفين النظام البائد فاسد وما عمل صيانة للطرق ..انت يا الجيت باسم الثورة ..وين مجهوداتك..وين شغلك ..

احب ابشرك السيد الوالي انك مقبل على كارثة ..مجاري الصرف مقفولة بسبب اكوام النفايات ..الحفر في الشوارع حتمسك موية المطر . .الخرطوم حتدمر اكتر مما هي مدمرة ..

شغالين شنو انتوا؟

رشان أوشي