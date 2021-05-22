قلق أحمر واستقرار أزرق قبل قمة الدوري السوداني





حالة من القلق تسيطر على جماهير المريخ، قبل مواجهة الهلال الأحد في ديربي النيلين، بسبب الغيابات العديدة في صفوف الفريق. ويفقد المريخ 3 لاعبين بسبب عقوبات انضباطية مدتها 5 أشهر، هم المهاجم رمضان عجب ولاعب المحور محمد الرشيد وجوكر الدفاع بخيت خميس، بالإضافة لغياب عماد الصيني ومصعب كردمان للإصابة. ويعول عشاق المريخ وفق موقع كوورة على وجود لاعبين في قائمة الفريق لديهم القدرة على سد الفراغ في خطي الوسط والدفاع. ويتواجد في دفاع المريخ ثلاثي قلب الدفاع القائد أمير كمال وصلاح نمر وأحمد تِمبِش، وفي ظهيريه أحمد آدم بيبو وأحمد طبنجة في اليسار، وعبد الرحمن كرنقو في اليمين. ومن خلف دفاع المريخ سيكون الحارس منجد النيل هو الخيار الأساسي، بينما يتنافس أحمد المصطفى ديدا وأحمد عبد العظيم على الخيار الثاني.

الخرطوم ( كوش نيوز)