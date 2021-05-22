الهلال يؤدي مرانه الرئيسي للقمة وسط روح معنوية





أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال المران الرئيسي لمواجهة الاحد أمام الند التقليدي في بطولة الدوري الممتاز، وذلك تحت إشراف ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون. وكان التدريب تكتيكيا بصورة بحتة خلف الأبواب المغلقة لملعب الهلال في ام درمان بناء على طلب المدير الفني للفريق ريكاردو فورموسينو، وشهد المران الهلالي وفق صحيفة السوداني مواصلة تفعيل الجوانب البدنية والتكتيكية بجانب تدريبات متنوعة لحراس المرمى، وجرى خلال المران تقسيمة مثيرة وصل خلالها ريكاردو فورموسينو لتشكيلته الأساسية التي سيلعب بها مباراة الديربي.

الخرطوم ( كوش نيوز)