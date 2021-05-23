شاهد بالفيديو والصورة.. فتاة سودانية تشعل السوشيال ميديا بمقطع ارسلته لحبيبها الذي قهرها (حتى يوم القيامة ما عاوزة اشوفك)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع من تطبيق (تيك توك) لفتاة سودانية تعرضت للقهر من حبيبها.

وبحسب الفيديو الذي رصدته محررة موقع النيلين وتابعه المئات من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي فقد قالت الفتاة في مقطعها الذي صورته لنفسها وقصدت من خلاله حبيبها (سمعت معلومة بتقول انو المتخاصمين يوم القيامة بقابلوا بعض).

https://web.facebook.com/100034224752245/videos/509843413499813/

وتابعت (أنا سامحتك لانو حتى يوم القيامة ما عاوزة اشوفك) مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تداولوا المقطع بسخرية كبيرة وفسر الكثير منهم أن الأمر عبارة عن عدم موضوع من صاحبته.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين