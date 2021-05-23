شاهد.. صورة حديثة للفنانة السودانية الشهيرة منال البدري وهي (مستلقية) على الأرض تثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة ونشطاء (رقاد وانبطاح ما استخرتي يا بت البدري)





أثارت صورة حديثة للفنانة السودانية الشهيرة منال البدري ضجة اسفيرية غير مسبوقة, حيث تداولها وشاركها المئات من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب الصورة التي رصدتها محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة المعروفة خلال جلسة تصوير وهي مستلقية على نجيل حديقة منزلية.

الصورة التي حققت أعلى نسبة تفاعل على فيسبوك قلدت فيها الفنانة منال البدري نجمات السينما الهندية حسبما ذكر بعض المتابعين في تعليقاتهم.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين للصورة, فقد كانت السخرية حاضرة بشكل كبير حيث كتب أكثر من ألف شخص تعليقات ساخرة أبرزها تعليق من ترتيل الزين قالت فيه: (رقاد وانبطاح ما استخرتي يا بت البدري).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين