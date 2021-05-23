اقتصاد وأعمال
إنطلاق أعمال الصيانة بالطريق القومي الخرطوم-مدني”الشرقي”
شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور الإتحادية أمس في أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الطريق القومي الخرطوم -مدني “الشرقي”.
وأكد المهندس كمال يوسف محمد مشرف الطرق بولاية الجزيرة في تصريح لـ”سونا” أن أعمال الصيانة ستمتد على طول الطريق لتقليل الحوادث بالطريق وتخفيف الضغط علي الطريق الغربي ومقابلة فصل الخريف .
وقال إن الطريق يخدم مناطق واعدة بولاية الجزيرة .
الجدير بالذكر أن والي الجزيرة كان قد وجه بإعادة تأهيل الطريق القومي الشرقي الذي يربط بين ولايتي الجزيرة والخرطوم لتسهيل حركة المركبات.
سونا
تعليق واحد
الطريق لتخفيف الضغط للعربي ام لتنمية ريف شرق الجزيرة و البطانة!؟
يجب منع البصاتالمنطلقة من الخرطوم للقضارف و كسلا و العكس من اليسير في الطريق الغربي كما يجب منعها من دخول مدني على أن يتم بناء موقف في ملتقي طريقي مدني القضارف كسلا بورتسودان كما يجب أجبارها على استخدام طريق الشرق لانه اكثر أمانا و اقصر مسافة و حتى تسهم تلك الرحلات في تنمية شرق الجزيرة و البطانة كفتح المطاعم و الكفتيريات و محطات الوقود و الغاز و بيع المنتجات الزراعية و الحيوانية باسعار مناسبه للمسافرين مما يسهم في هبوط اسعار السلع و محاربة الغلاء و قطع الطريق أمام تجار الجشع و السماسرة.