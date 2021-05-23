إنطلاق أعمال الصيانة بالطريق القومي الخرطوم-مدني”الشرقي”





شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور الإتحادية أمس في أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الطريق القومي الخرطوم -مدني “الشرقي”.

وأكد المهندس كمال يوسف محمد مشرف الطرق بولاية الجزيرة في تصريح لـ”سونا” أن أعمال الصيانة ستمتد على طول الطريق لتقليل الحوادث بالطريق وتخفيف الضغط علي الطريق الغربي ومقابلة فصل الخريف .

وقال إن الطريق يخدم مناطق واعدة بولاية الجزيرة .

الجدير بالذكر أن والي الجزيرة كان قد وجه بإعادة تأهيل الطريق القومي الشرقي الذي يربط بين ولايتي الجزيرة والخرطوم لتسهيل حركة المركبات.

سونا