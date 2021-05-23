نبيل أديب: اللجنة لم تتمكّن من فحص كل (فيديوهات) فضّ الاعتصام





رَهنَ رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة، نبيل أديب كتابة تقريره الختامي بمطلوبات مهمة دفعت بها لجنته للحكومة لتوفيرها.

وقال أديب لـ(الصيحة)، إن تقديم التقرير في موعده كما تناقلته الوسائط يتوقف على توفير مطلوبات الفحص، وأكد أن اللجنة أكملت كل التحقيقات وأخذت المعلومات والبيانات من الأطراف المعنية، لكنه أوضح أن اللجنة لم تتمكّن حتى الآن من فحص كل الفيديوهات المتعلقة بأحداث فضّ الاعتصام. ونوه إلى أنّ عمليات الفحص تتطلّب مُعينات من الخارج، وقال (وهو ما خاطبنا به الحكومة مُمثلةً في رئيس مجلس الوزراء لتوفيرها حتى يكتمل التحقيق ومن ثَمّ الشروع في كتابة التقرير الختامي). ولم يستبعد أديب طَلَب شَهادات أخرى لشاهد أو اثنين إذا اقتضى أمر المُراجعة ذلك أثناء عمليات كتابة التقرير، ودعا أديب الحكومة لاستعجال توفير المُعينات التقنية حتى تتمكّن اللجنة من وضع تقريرها النهائي وإسدال الستار على القضية.

يُذكر أنّ المبعوث الأمريكي للسلام في السودان وجنوب السودان دونالد بوث قال في تصريح له، إن العالم كله يترقّب صدور تقرير لجنة أديب الخاص بفضّ الاعتصام.

صحيفة الصيحة