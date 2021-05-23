وزير المالية : تلقينا طلباً برفع مزيد من الدعم عن السلع





قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم، إن حكومة السودان اوفت بغالب شروط البنك الدولي، مؤكداً أن ما تبقى من شروط إدارية ممثلة في إصلاحات في بنك السودان المركزي ووزارة المالية والنظام الضريبي .

وكشف د. جبريل في مقابلة مع قناتي العربية والحدث، اليوم السبت، عن تلقى الحكومة لمطالب جديدة برفع الدعم عن سلع أخرى .

وأضاف :” نحن لسنا على استعداد في الوقت الحالي لرفع الدعم عن غاز الطبخ والخبز وقد اتفقنا معهم أن يأتي هذا الإجراء في وقت لاحق”.

في سياق كشف جبريل عن ترتيبات جارية لضبط سعر الصرف سيتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي بداية الأسبوع المقبل.

وتابع :” نعمل على ضخ أموال قادمة لبنك السودان لزيادة احتياطات العملات الاجنبية ولن نسمح لها بمزيد من الانفلات ”

وأقر جبريل بأن إجراء ضخ العملات ليس كافياً وزاد : برغم أهمية وجود عرض كاف من العملات ولكن في ذات الوقت ضبط الطلب على الدولار مهم “.

صحيفة السوداني