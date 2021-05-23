وزير المالية : تلقينا طلباً برفع مزيد من الدعم عن السلع
قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم، إن حكومة السودان اوفت بغالب شروط البنك الدولي، مؤكداً أن ما تبقى من شروط إدارية ممثلة في إصلاحات في بنك السودان المركزي ووزارة المالية والنظام الضريبي .
وكشف د. جبريل في مقابلة مع قناتي العربية والحدث، اليوم السبت، عن تلقى الحكومة لمطالب جديدة برفع الدعم عن سلع أخرى .
وأضاف :” نحن لسنا على استعداد في الوقت الحالي لرفع الدعم عن غاز الطبخ والخبز وقد اتفقنا معهم أن يأتي هذا الإجراء في وقت لاحق”.
في سياق كشف جبريل عن ترتيبات جارية لضبط سعر الصرف سيتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي بداية الأسبوع المقبل.
وتابع :” نعمل على ضخ أموال قادمة لبنك السودان لزيادة احتياطات العملات الاجنبية ولن نسمح لها بمزيد من الانفلات ”
وأقر جبريل بأن إجراء ضخ العملات ليس كافياً وزاد : برغم أهمية وجود عرض كاف من العملات ولكن في ذات الوقت ضبط الطلب على الدولار مهم “.
صحيفة السوداني
2 تعليقات
تلقت الحكومه مطالب جديدة برفع الدعم … قول تلقت الحكومة أوامر جديدة برفع الدعم..
ألم نقل بأن الحكومة الانتقامية الفريسه الفطيسه تدار من قبل أمريكا و نادى باريس للعراه و النهاب الدولي.
الا تستحي ي جبريل!!!!؟
الا يستحي العمبلوك قبلك!!!
فلا يخجل بقية القطيع الذي معكم!
قد اثبت اليوم بأنكم مجرد أغنام في دخولية الهوامل!!!
قال القصر الجمهوري و مجلس الوزراء فلنقل القصر الطمبوري و دخولية الانعام.
تعلموا من الكيزان افتحوا فصول في سجن كوبر اتركوهم يتبرعون بتدريسكم من الصفر ي ضفادع.
ألم نقل بأن موعدكم الظهر
هذه مجرد ذرة من بقية الأوامر التي صرفت عليكم بنادي العراه الباريسي.
قد بدأت تتساقط أوراق الذرة و حان وقت الحصاد
هوووووووووووووي ي ناس ي ناااااااااس
سنو السكاكيب ياااااااااا نااااااس البلد
…. الطوفاااااااان….