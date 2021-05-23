البنوك السودانية تفشل في ملاحقة سعر دولار السوق الموازي





إستمر الدولار الأمريكي في المحافظة على الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، بعد توحيد سعر الصرف الذي إستقرت فيه الأسعار لنحو شهرين فقط.

يوم الأحد 23 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 433.00 جنيهاً.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 23 مايو 2021 م، وجاء السعر 410.03520 جنيه للدولار بينما أعلنت البنوك التجارية أسعار تراوحت بين 414-420 جنيه للدولار، حيث تطارد البنوك يومياً في تنافس مكشوف السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 35.00 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)