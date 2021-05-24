بنك السودان يعلن قيام مزاد النقد الأجنبي الأول بمبلغ 40 مليون دولار





أعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي لعمليات النقد الأجنبي فى يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرون من مايو الجارى وذلك إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني .

وأضاف البنك المركزى أن المزاد يحمل الرقم 2021/1م وحجم المزاد الكلي 40 مليون دولار أمريكي لافتا إلى أن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%..

وأوضح البنك المركزى أن المزاد يقتصر على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي .

كما يجب على المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء ، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد مشيرا الى ان تقتصر الطلبات التى تقدم على عمليات استيراد السلع حسب ما يحدده مزاد بنك السودان المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة مبينا ان الطلبات تقدم بحد أدنى 20,000 دولار للعميل الواحد ويتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثال: (381.8000) جنيه للدولار مع توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية فى حساب العميل مقدم الطلب .

واوضح البنك المركزى ضرورة أن توفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه وفي حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف، يتم فرض غرامة على المصرف .

ونوه المركزى أن على المصارف مراعاة الضوابط الأخري الواردة في منشور إدارة السياسات رقم 2021/12 م الصادر بتاريخ 20 مايو 2021م والخاص بآلية التدخل في سوق النقد الأجنبي عبر المزادات موضحا ان موقع المزاد ببنك السودان المركزي الطابق الرابع ، الإدارة العامة للاسواق المالية وتسلم طلبات دخول المزاد خلال الفترة من الساعة 7:00 صباحاً الي 9:00 صباحاً.

الخرطوم 23-5-2021 (سونا)