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مناوي: إسلاميون مشاركون في الحكومة ونشطاء يعملون مع “قوش”
كشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن مشاركة إسلاميين في الحكومة الانتقالية، وقال: المصالحة مع الإسلاميين واقع معاش في الخرطوم، وأكد أن الحكومة الموجودة حكومة منبثقة من الحكومة الإسلامية. مضيفاً: حتى بعض نشطاء الشباب كثير منهم كانوا يعملون مع صلاح قوش، ومافي نشاط ما اشتغل مع الإسلاميين، وأنا أعرفهم في باريس وفي أمريكا وإيطاليا، بعرفهم في كل مكان تعاملوا مع الإسلاميين. وأضاف مناوي بحسب صحيفة المواكب: لكن نحن ما نريده هو مصالحة وطنية، والمجرمون يذهبون بهم إلى السجون، والآن المجرمون يتحركون بحرية في الخرطوم ويعملون في المؤسسات. وشدد مناوي على ضرورة المحاسبة دون تشفي أو انتقام.. “الآن مسألة الانتقام ستكون لصالح الأحزاب على حساب الشعب السوداني”.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
الذين يتحدثون عن المصالحة اذا لم يقصدون الاسلاميين فمن يقصدون ؟ هل يقصدون انفسهم المصالحة مع حملة السلاح تسمي سلام ولذا اذا تحدث احد عن المصالحة دون ان يقصد بها الاسلاميين فهو جاهل وعدو للبلد .
يجب ان. يشارك جميع السودانيين في الحكم والا فنحن نحرث في البحر والاستثناء الوحيد هو من اجرم وسرق وثبت بحكم قضائي وهذه بديهية لمن مارس السياسة واما المتطرفون من الجانبين فلا يؤمنون بالمشاركة ولا هم لهم الا انفسهم. ومصلحتهم الشخصية علي. حساب المواطن البسيط
اتت شاركت البشير وياسر عرمان وصديق. يوسف ومناع الخير ومبارك الفاضل وابناء المهدي والميرغني ووجدي صامولة ومعظم حكام اليوم وانقلبتم عليه ما يجب ان تفهموه ان الشعب يدرك الاعيبكم ولا تخدعنا عبارات المصالحة النابعة من المصلحة الشخصية. ما يحتاجه الوطن مصالحة حقيقية لا تبعد الا المجرمين واذا كان مجرد مشاركة الاسلاميين الحكم جريمة فكلكم مجرمون .
ابعدوا المجرمين وصالحوا الجميع ليس حبا فيهم ولكن من اجل مصلحة البلد
يامناري كلامك زي العسل لكن انت منا جيت بتنادي بالمصالحة وماشفنا اي شي علي ارض الواقع والله اقول ليك زي كلامك ده الحراميه الاتملقو وعملو مؤتمر وطني واكلو حسي عاملين بتاعين يغيير والبفقع المراره كما قال المرحوم الله يرحمه الطيب مصطفي انو الواحد يقول ليك التحيه للشهدا قمت التملغ. المهم الحراميه حايمينوفي النهايه من غير اسلاميين ومصالحه شامله شامله تشمل كل سوداني وطني واي ذول عندو جواز مايسمح ليه الشغل في الحكومه. واي واحد اثبتت عليه قضيه حقيقيه مش قضيه ممايدل غير كده لفو ودورو ولو ده بقي في سودان. ياناس العقل حكمو العقل اتحدو. اخذو حزو رواندا. بشه سلمكم سادس اقتصاد في افريقيا ابيت ام رضيت ياقحاتي راجع الاحصائات بتاعت البنك الدولي ودي باعتراف خمدوك لمن استلم. لكن نحنا عاوزين ننسي الماضي ونفكر لقدام لو رجعنا ورا مابنتقدم عاوزين رجل رشيد يقود السودان ياموني ويا نور ويا عقار ويابارود وياشوعيين خلاص كفايه خراب.