مناوي: إسلاميون مشاركون في الحكومة ونشطاء يعملون مع “قوش”





كشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن مشاركة إسلاميين في الحكومة الانتقالية، وقال: المصالحة مع الإسلاميين واقع معاش في الخرطوم، وأكد أن الحكومة الموجودة حكومة منبثقة من الحكومة الإسلامية. مضيفاً: حتى بعض نشطاء الشباب كثير منهم كانوا يعملون مع صلاح قوش، ومافي نشاط ما اشتغل مع الإسلاميين، وأنا أعرفهم في باريس وفي أمريكا وإيطاليا، بعرفهم في كل مكان تعاملوا مع الإسلاميين. وأضاف مناوي بحسب صحيفة المواكب: لكن نحن ما نريده هو مصالحة وطنية، والمجرمون يذهبون بهم إلى السجون، والآن المجرمون يتحركون بحرية في الخرطوم ويعملون في المؤسسات. وشدد مناوي على ضرورة المحاسبة دون تشفي أو انتقام.. “الآن مسألة الانتقام ستكون لصالح الأحزاب على حساب الشعب السوداني”.

الخرطوم (كوش نيوز)