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كباشي يبحث مع رئيس بعثة (يونيتامس) تنفيذ الترتيبات الأمنية
بحث عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي مع رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لإتفاق جوبا لسلام السودان .
جاء ذلك لدى لقائهما اليوم “الاثنين” حيث بحثا دور البعثة في المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو و التي ستبدأ بعد غد الأربعاء بمدينة جوبا بالإضافة إلى عدد من القضايا المتصلة بمسيرة السلام في السودان .
من جانبه أشاد كباشي بدور البعثة في ترسيخ السلام في السودان ، و تجدر الإشارة إلى أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التشاورية التى تجريها البعثة مع أعضاء مجلس السيادة و المختصين بملف السلام.
باج نيوز