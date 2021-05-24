كباشي يبحث مع رئيس بعثة (يونيتامس) تنفيذ الترتيبات الأمنية





بحث عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي مع رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لإتفاق جوبا لسلام السودان .

جاء ذلك لدى لقائهما اليوم “الاثنين” حيث بحثا دور البعثة في المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو و التي ستبدأ بعد غد الأربعاء بمدينة جوبا بالإضافة إلى عدد من القضايا المتصلة بمسيرة السلام في السودان .

من جانبه أشاد كباشي بدور البعثة في ترسيخ السلام في السودان ، و تجدر الإشارة إلى أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التشاورية التى تجريها البعثة مع أعضاء مجلس السيادة و المختصين بملف السلام.

باج نيوز