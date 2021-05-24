الصحة: إلغاء قرار إيقاف (13) معملاً لفحص كورونا





ألغى مدير الإدارة العامة للطوارئ ومُكافحة الأوبئة د. محمد عبد الحافظ الخضر اليوم الاثنين، قرار إيقاف (13) معملا لفحص كورونا.

وأوضح في تعميم صحفي، أن القرار عن اعتماد كافة النتائج الناتجة عن تلك المعامل بعد التزام المعامل المذكورة أدناه بإرسال التقارير بصورة دورية للمعمل القومي للصحة العامة (إستاك).

وكان القرار قد شمل كلا من (معمل مدينة المعلم الطبية، معمل مستشفى فضيل، معمل سبيد لاب للتحاليل الطبية، معمل الفيصل المرجعي، معمل اسباين كير، معمل مستشفى شرق النيل، مختبر المركز الطبي الحديث، مختبر مجمع التوم للعيادات الطبية، مختبر مجمع عيادات المتكامل الطبية، معمل الريادة الطبي الحديث، معمل سويس لاب الخاص، معمل مركز الإحسان للتشخيص الطبي ومختبر الرومي للتحاليل الطبية).

صحيفة السوداني