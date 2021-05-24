مواجهة هامة للمريخ في الدوري السوداني الممتاز





يتطّلع المريخ عندما يلاقي نظيره حي الوادي نيالا، الثلاثاء، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات والتقدّم في المراكز بمنافسة الدوري الممتاز.

ويخوض المريخ مواجهة اليوم وسط روح معنويةٍ كبيرةٍ بعد الانتصار على الهلال.

ونجح فريق المدرب الإنجليزي لي كلارك في تقليص الفارق مع المتصدّر بعد انتصار، الأحد، ليتساوى في النقاط”34″، فيما سيكون متاحًا أمامه الانفراد بصدارة الدوري الممتاز حال تحقيق الفوز في جولة اليوم.

ومن المتوقّع ظهور أسماء جديدة في تشكيلة المدرب الإنجليزي لي كلارك أبرزها أمير كمال، بكري المدينة، وأحمد آدم، وضياء الدين محجوب.

أمّا الطرف الآخر حي الوادي نيالا، فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعينه على المنافسة بقوةٍ في المراكز المؤهلة إلى التمثيل الخارجي.

ويملك ممثل نيالا في جعبته”20″ نقطة في المركز السابع بالمنافسة.

ولن يكون طريق حي الوادي نيالا إلى نيل مركز للتمثيل الخارجي مفروشًا بالورد، إذ يجد منافسة قوية من حي العرب بورتسودان والأمل عطبرة والخرطوم الوطني والأهلي مروي.

باج نيوز