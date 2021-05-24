رياضية
مباحثات لاستئناف الأنشطة التدريبية بين الجيشين السوداني و السعودي
بحث رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين مع الملحق العسكري لسفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم عبداللطيف بن عبدالله
التعاون العسكري في مجال تأمين البحر الأحمر .
جاء ذلك لدى لقائهما اليوم “الاثنين” بحضور رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية حيث تناول اللقاء السبل الكفيلة لتعزيز التعاون و التنسيق في ملفات مكافحة الارهاب بالإضافة إلى لتبادل الخبرات بين الجيشين و استئناف الأنشطة التدريبية التي جمدتها ظروف جائحة كورونا.
فيما أكد رئيس هيئة الاركان استعداد القوات المسلحة للتعاون مع الجيوش الشقيقة و الصديقة .
باج نيوز