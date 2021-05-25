شاهد بالصور.. الفنان منتصر هلالية يفاجئ جمهوره ومحبيه ويتزوج للمرة الثانية ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل لهذا السبب!!





فاجأ المطرب السوداني الشاب منتصر هلالية جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بزواجه للمرة الثانية وسط أجواء عادية وهادئة بعيداً عن الإعلام.

وبحسب رصد ومتابعات محررة موقع النيلين لصفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد نجح رواده في الحصور على صور الزفاف على الرغم من عدم إعلان الفنان لزواجه في الأوساط الاعلامية.

وظهر هلالية خلال الصور التي نشرتها عدد من صفحات فيسبوك, وهو يرتدي الزي السزداني البلدي الجلابية و(العمة) بينما ظهرت زوجته بالثوب السوداني.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزواج الثاني للمطرب الشاب فقد انتقد الجنس اللطيف هلالية بسبب زواجه على زوجته الأولى على الرغم من حبه لها, حيث تغنى لها في ليلة زفافهما على حد تعبير المعلقات على صور الزواج.

بينما دافع الشباب عن الفنان بقوة وأكدوا أن الزواج حق من حقوقه الشرعية بغض النظر عن كل الأحاديث, وبارك الشباب للفنان الزواج وتمنوا له حياة زوجية سعيدة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين