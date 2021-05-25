الدولار يرفع أسعار السكر بالخرطوم





تشهد أسعار السكر زيادة جديدة متباينة بسوقي بحري وأم درمان تصل لـ(12,600) و(12,800) جنيه للجوال الكبير وضعف في حجم العرض والطلب.

وقال مورد سكر جملة بسوق بحري عيسى الحسن في تصريح لـ( السوداني) إن ارتفاع سعر الصرف انعكس سلبا على زيادة أسعار السكر، مبينا أن سعر جوال السكر عبوة(50) كيلو قفز من (12٫450) إلى (12٫800) جنيه أما سعر(10) كيلو من (2٫550) إلى (2٫650) جنيهاً، متوقعاً قرار بنك السودان ببيع النقد الأجنبي في مزادات ربما ينعكس على انخفاض أسعار العملات والسلع التي تاثرت بسعرالصرف ، مشيرا الى ضعف القوى الشرائية، وأوضح بان معظم التجار متخوفين من البيع.

وأمن تاجر سكر بامدرمان حسن على ارتفاع أسعار السكر، مبينا ان سعر الجوال عبوة(10) كيلو بلغ (2٫600) جنيه أما عبوة (50) كيلو بلغ(12٫5) الف جنيه ، وقال بان هنالك اضطراباً في السوق بسبب ارتفاع العملات خاصة في الفترات المسائية، متوقعا استمرار ارتفاع الاسعار حال استمر ارتفاع سعر الصرف.

وقال تاجر سكر قطاعي بسوق أمدرمان أحمد عثمان إن تذبذب سعر الصرف انعكس سلبا على ارتفاع أسعار السكر بالاسواق وتراجع حجم العرض، مبينا ان سعر جوال السكر المستورد عبوة(50) كيلو (12٫800) جنيه بدلا عن(12٫450) جنيها أما سعر عبوة (10) كيلو (2٫600) جنيه أما سعر (5) كيلو (1٫200) جنيه، واصفاً الحركة التجارية بالضعيفة، متوقعاً زيادة جديدة باستمرار ارتفاع أسعار العملات.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني