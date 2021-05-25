الفنان كمال ترباس يتعرض لأغرب حادثه داخل مسجد شهير بامدرمان





تعرض الفنان الكبير كمال ترباس لأغرب حادثه حيث تمت سرقة حذائه بمسجد شهير داخل حي ودنوباوي بامدرمان. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي الخبر على نطاق واسع كما طلبوا من الشخص الذي قام بالسرقه إن يسترجع الحذاء على الفور. بينما تشير التفاصيل إلى أن ترباس ذهب للمسجد بغرض المشاركة في مناسبة عقد قران ولكن بعد خروجه من المسجد تفاجأ بسرقة حذائه الأمر الذي جعله يسير حافي القدمين.

الخرطوم:كوش نيوز