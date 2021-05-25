منوعات
الفنان كمال ترباس يتعرض لأغرب حادثه داخل مسجد شهير بامدرمان
تعرض الفنان الكبير كمال ترباس لأغرب حادثه حيث تمت سرقة حذائه بمسجد شهير داخل حي ودنوباوي بامدرمان. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي الخبر على نطاق واسع كما طلبوا من الشخص الذي قام بالسرقه إن يسترجع الحذاء على الفور. بينما تشير التفاصيل إلى أن ترباس ذهب للمسجد بغرض المشاركة في مناسبة عقد قران ولكن بعد خروجه من المسجد تفاجأ بسرقة حذائه الأمر الذي جعله يسير حافي القدمين.
الخرطوم:كوش نيوز
تعليق واحد
ماعندكم موضوع
خلاص انتهت مشاكلنا و أصبحنا ف مصيب ترباس مشت لوشي و حضرت أخرى
الظاهرة منتشرة في كل بلاد المسلمين خاصة ف السودان يعمي ما جديدة و حدثت بالجوالات يعني حذاء ترباس أو كركاب الهرم هذا لا يعاد شيء مع الذين سرقت منهم الاخذئة مقارنة بما قد سرق.
تحدثوا عن مافيا الدعارة و المخدرات و التزوير و التخريب ف مصر و السودان و بقية دول أفريقيا و الوطن المسلم ما بنقول العالم الإسلامي حيث تباع نساء و أطفال أفريقيا و اسيا كما تباع الاغنام بالغرب و العالم ف حالة صمت .. تحت قبضة مافيا الرقيق و هم رجال أعمال و تجار و مسؤولين ف دول و حاملى رتب بالأجهزة النظامية.