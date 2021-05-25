الهلال.. قرار بإعفاء كمال الشغيل وتغييرات في القطاع الرياضي





أصدر نادي الهلال قرارًا قضى بإعفاء المدرب المساعد كمال الشغيل من منصبه، فيما تمّ قبول استقالة مدير الكرة عبد المهيمن الأمين.

وأمنّت اللجنة على تولي هشام السوباط رئاسة القطاع الرياضي.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ تمّ، الثلاثاء.

وكلّفت اللجنة هيثم السوباط بملف الآلية الإعلامية بعد حلّها، فيما تمّ التأمين على إعادة هيكلة المكتب التنفيذي والعاملين بالنادي وفقاً للاحتياجات الفعلية وكفاءة الأداء.

والأثنين، أعلن رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، هشام السوباط، المضي في تنفيذ المشروع الاستراتيجي، متعهدًا بمواصلة السعي الحثيث لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي أتوا من أجله.

والأحد، خسر الهلال أمام المريخ بهدفين دون ردٍ، في المباراة التي جرت ضمن الدورة الأولى من الدوري السوداني الممتاز.

باج نيوز